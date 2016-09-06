ريهام سعيد تفتح ملف اللحوم الفاسدة وتناشد المسؤولين بالتدخل لحماية المواطنين

فتحت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج “صبايا الخير”، عبر فضائية “النهار” ملف اللحوم الفاسدة، حيث اخترقت لأول مرة مافيا تصنيع وتعليب اللحوم الفاسدة.

وكشفت الإعلامية عن مصانع اللحوم الفاسدة الموجودة تحت “بير السلم”، وكيف يتم تلوين اللحوم.

وناشدت سعيد المواطنين بتوخي الحذر عند شراء اللحوم المعلبة وغيرها، كما ناشدت المسئوليين بضرورة ملاحقة هؤلاء الفاسدين، وإنقاذ المصريين من الأمراض التي تسببها اللحوم الفاسدة.

وأشادت سعيد بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها مباحث التموين ومديريات الطب البيطري بالنحافظات البمختلفة، كما شكرت الدكتورة شيرين ذكي، مفتش الطب البيطري بمديرية الجيزة التابع لوزارة الزراعة.