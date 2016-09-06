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ضبط عاطل انتحل صفة ضابط بـ«الرقابة الإدارية» في الغربية

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ضبط عاطل انتحل صفة ضابط بـ«الرقابة الإدارية» في الغربية ضبط عاطل انتحل صفة ضابط بـ«الرقابة الإدارية» في الغربية

ضبط شخص انتحل شخصية ضابط

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل ينتحل صفة ضابط بهيئة الرقابة الإدرية داخل مقر أسواق «تحيا » للسلع بجوار مجلس مدينة المحلة الكبرى.

وكان أمين الشرطة محمود عبدالعزيز، المكلف بتأمين مكتب محافظ الغربية بمجلس مدينة المحلة، قد فوجئ بدخول شخص يتعامل مع المتواجدين داخل السوق بأنه ظابط بالرقابة الإدراية، ويصدر تعليمات للتجار، وعند إيقافه وطلب كارنيه لإثبات شخصيته، والبطاقة الخاصة به رفض وفر هارباً بالشوارع الجانبية.

وقام بمطاردته وتم ضبطه أمام مدرسة السادات الثانوية بنين، وتبين أنه يدعى «عبدالرحمن .أ»، عاطل، مقيم قرية «الجابرية»، وتم اقتياده إلى قسم أول المحلة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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