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نشرة ONA ..«نغم FM» ترعى حفل سميرة سعيد..الحياة تتعاقد مع «كارلا حداد»..و«العاصمة» تتعاقد مع رانيا هاشم

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أسامة هيكل_رانيا_عمر طاهر

أسامة هيكل_رانيا_عمر طاهر

 

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.
> ترعى إذاعة «نغم اإف إم» حفل “الديفا” سميرة سعيد وشارمفوز، في العين السخنة، ثالث أيام العيد الحفل، والذى تنظمه شركة “hi wave events” ..للمزيد

شعار نغم إف إم

شعار نغم إف إم

في إطار الخريطة البرامجية الجديدة لقناة الحياة، والمقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، أكدت مصادر لـ “ONA”، أن القناة تعاقدت مع المذيعة اللبنانية “كارلا حداد” على تقديم برنامج فني جديد مقرر بثه بالتزامن مع الخريطة الجديدة..للمزيد

المذيعة اللبنانية كارلا حداد

المذيعة اللبنانية كارلا حداد

سجل الإعلاميان محمد مصطفي شردي، وريهام السهلي، مقدما برنامج” يوم بيوم” على شاشة “النهار اليوم”، حوار مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب القمة العربية وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ي في حوار خاص..للمزيد

جانب من أسرة البرنامج مع أحمد أبو الغيط

جانب من أسرة البرنامج مع أحمد أبو الغيط

اتفق المهندس أسامة الشيخ، مع الإعلامية رانيا هاشم مذيعة قطاع الأخبار للإنضمام إلي قنوات “العاصمة” لتقديم البرنامج الصباحي بها، ولم تستغرق فترة التفاوض وقتًا طويلًا، حيث أكدت رانيا إنها ترحب بالتعاون مع قامة إعلامية كبيرة بحجم المهنس أسامة الشيخ أحد أهم صناع الإعلام ومكتشف وصانع النجوم..للمزيد

الإعلامية رانيا هاشم

الإعلامية رانيا هاشم

تستضيف الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج «ممكن» على شاشة سي بي سي، غدًا الأربعاء، الإعلامي أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب..للمزيد

أسامة هيكل – وزير الإعلام الأسبق

أسامة هيكل – وزير الإعلام الأسبق

يحل الكاتب الصحفي عمر طاهر ضيفًا على برنامج “ع النوتة”، مع بسنت بكر السبت الساعة التاسعة مساء..للمزيد

الكاتب الصحفي عمر طاهر

الكاتب الصحفي عمر طاهر

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