نشرة ONA ..«نغم FM» ترعى حفل سميرة سعيد..الحياة تتعاقد مع «كارلا حداد»..و«العاصمة» تتعاقد مع رانيا هاشم

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

> ترعى إذاعة «نغم اإف إم» حفل “الديفا” سميرة سعيد وشارمفوز، في العين السخنة، ثالث أيام العيد الحفل، والذى تنظمه شركة “hi wave events” ..للمزيد

في إطار الخريطة البرامجية الجديدة لقناة الحياة، والمقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، أكدت مصادر لـ “ONA”، أن القناة تعاقدت مع المذيعة اللبنانية “كارلا حداد” على تقديم برنامج فني جديد مقرر بثه بالتزامن مع الخريطة الجديدة..للمزيد

سجل الإعلاميان محمد مصطفي شردي، وريهام السهلي، مقدما برنامج” يوم بيوم” على شاشة “النهار اليوم”، حوار مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب القمة العربية وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ي في حوار خاص..للمزيد

اتفق المهندس أسامة الشيخ، مع الإعلامية رانيا هاشم مذيعة قطاع الأخبار للإنضمام إلي شبكة قنوات “العاصمة” لتقديم البرنامج الصباحي بها، ولم تستغرق فترة التفاوض وقتًا طويلًا، حيث أكدت رانيا إنها ترحب بالتعاون مع قامة إعلامية كبيرة بحجم المهنس أسامة الشيخ أحد أهم صناع الإعلام ومكتشف وصانع النجوم..للمزيد

تستضيف الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج «ممكن» على شاشة سي بي سي، غدًا الأربعاء، الإعلامي أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب..للمزيد

يحل الكاتب الصحفي عمر طاهر ضيفًا على برنامج “ع النوتة”، مع بسنت بكر السبت الساعة التاسعة مساء..للمزيد