هل يعود دانيال كريغ إلى سلسلة James Bond بـ150 مليون دولار؟

بدأت شركة Sony العالمية مفاوضاتها مع الممثل البريطاني دانيال كريغ Daniel Craig ، المعروف بتأديته لشخصية العميل السري "جيمس بوند James Bond "، وذلك لإقناعه بتصوير جزأين جديدين من السلسلة.

وقد عرضت الشركة المنتجة 150 مليون دولار على الممثل البالغ من العمر 48 عاماً، كي يستكمل دوره في السلسلة بعد أن أعلن سابقاً انسحابه منها، ورفضه لأكثر من عرض مالي من مختلف شركات الإنتاج.

وتبذل الشركة قصارى جهدها لإقناعه بالعدول عن قراره، إلا أنها في الوقت عينه تبحث عن وجه جديد ليلعب الدور ويكون الوريث لهذه السلسلة الناجحة، وقد وصل عدد الأسماء البديلة المطروحة إلى 7 ممثلين حتى الآن، ومن المقرر أن يتم تصوير الجزأين الجديدين سوياً، على أن يعرض الجزء الأول في عام 2018.

يذكر أن شخصية العميل السري جيمس بوند 007 ظهرت على الساحة منذ 50 عاماً، حيث قدم الشخصية الممثل الاسكتلندي شون كونري، وتوالى بعد ذلك عدد من الممثلين على تقديم الشخصية ، حتى قدمها دانيال كريغ في 2006، في فيلم Casino Royale، واستمر حتى العام الماضي في فيلم Spectre.

3.5 مليون دولار ثمن سيارة جيمس بوند

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"