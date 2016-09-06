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بالصور: لقاء سويدان تنجو من الموت وتشكو من الحسد

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الثلاثاء 06-09-2016 15:32

تعرضت الفنانة لقاء سويدان وابنتها جومانا لحادث بسيارتها، أثناء توصيلها لمدرستها صباح اليوم الثلاثاء، وأكدت من خلال حسابها الخاص على موقع الفيس بوك أنها نجت من الموت، وطلبت من حسادها الذين يكرهون نجاحها التوقف عن ملاحقتها والانشغال بما يخصهم.

وكتبت عبر حسابها الشخصي : يارب اللي مركز معايا يهدا ويرتاح حادثة على الصبح وبنتي معايا الحمد لله انها ماحصلهاش حاجة يارب تخليكم في حالكم ربنا يشغلكم بانفسكم .. الحمد لله دائما ابدا " .

سويدان نشرت عدة صور لسيارتها بعد الحادث أظهرت تلف مقدمتها بالكامل، مما يؤكد أنها اصطدمت بسيارة أخرى وفشلت في إيقاف سيارتها.

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سيدتي