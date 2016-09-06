بالوثائق: حسين فهمي يطرد طليقته السعودية من منزلها ويلقي ملابسها بالشارع

واصل الفنان حسين فهمي مواقفه القاسية مع مطلقاته، وهذه المرة جاء الدور على سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي، التي تقدمت ببلاغ رسمي لجهات التحقيق المصرية، بعدما طردها الفنان الكبير من شقتها وألقى بملابسها في الشارع، رغم أن الطلاق تم بصورة ودية وباتفاق الطرفين.

رنا توجهت لقسم الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر لتحرير محضر تبديد منقولات، أكدت فيه أنها ذهبت للحصول على متعلقاتها الشخصية من منزل الزوجية، بعد إتمام إجراءات الطلاق، وفوجئت بأن طليقها حسين فهمي يمنعها من دخول المنزل، وقام بإلقاء متعلقاتها بالشارع، واتهمته بطردها من منزلها، وتبديد منقولاتها.

كما توجهت رنا القصبي لمحكمة الأسرة وقامت برفع قضية نفقة على الفنان الكبير وطالبته فيها بدفع أجر خادم لها، حتى تعتمد عليه في إدارة شئون حياتها، نظراً لأنها تعاني من فقدان البصر.

يذكر أن الفنان حسين فهمي خاض معارك شرسة جداً مع طليقته السابقة الفنانة لقاء سويدان، بعدما رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي بسداد نفقتها الشرعية، واضطرت وقتها للبدء بإجراءات الحجز على ممتلكاته، واعترفت لاحقاً بأن الزواج من فهمي كان غلطة عمرها.

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