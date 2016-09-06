سهيلة بن لشهب نجمة مشاهير أونلاين: تأثير كبير وجيش قوي خلفها على مواقعها

انستقرام @souhilaofficial

تملك سهيلة على «انستقرام» حوالي 865 ألف متابع وقريباً تصل إلى عتبة المليون. وتتبع بدورها حوالي 278 متابعاً معظمهم لهم علاقة بـ«فانزها» وإعلاميون تربطهم علاقة ودية مع سهيلة.

ومن أكثر الصور التي حازت على نسبة «لايك» كبيرة صور «السيلفي» التي تلتقطها سهيلة، حيث تخطت أغلبية صورها الـ 24 ألف «لايك». أما الصورة التي وصلت إلى حدود الـ 27 ألف «لايك» فكانت الصورة التي ارتدت فيها سهيلة الحجاب.

«سناب شات» @souhilasaho. 94b

تعتبر سهيلة ناشطة جداً عبر «سناب شات» وتعمل على نشر فيديوهات قصيرة لها من يومياتها لتتشاطرها مع محبيها، وتحرص على مخاطبتهم حين يتسنى لها الوقت.

تويتر @SuhilaBnLachhab

لاشك أن سهيلة من أكثر الفنانات الشابات اللواتي تخرجن من «ستار أكاديمي» وأثّرنا بشكل كبير في الجمهور لاسيما في المغرب العربي، إذ أن أخبارها عبر «تويتر» تحظى بنسبة متابعة لا مثيل لها من قبل «جيشها السهابي» كما يحب أن يسمّي نفسه. يتبع سهيلة حوالي 249 ألف شخص بينما تتبع هي 233 شخصاً أغلبهم إعلاميون ووسائل إعلام وأصدقاء لها وبعض الفنانين من الوطن العربي.

تركز سهيلة على القيام بـ«ريتويت» للأخبار التي تعنى بشخصها والتي تمسها مباشرة، خصوصاً تلك التي تتعلق بحفلاتها أو غيرها من الصور التي تنشرها عبر حساباتها الخاصة.

يوتيوب @Souhila Ben Lachhab سهيلة بن لشهب

على يوتيوب تملك سهيلة 57،716 سبسكرايب «وتخطت نسبة مشاهدة فيديو «مجنون» حوالي 3،449،535 views. وأي نشاط أو حفلة لها تعمد سهيلة إلى تحميلها عبر صفحتها الرسمية على «يوتيوب».

«فيس بوك» @Souhila Ben Lachhab

تملك سهيلة بن لشهب حوالي 163 ألف معجب عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك». تركز فيها على نشر بعض «البوستات» التي تقوم بنشرها على «انستقرام» إلا أنه يبقى التركيز على عرض عدد كبير من صورها خلال المهرجانات التي أحيتها مؤخراً ونشر فيديوهات أغانيها التي لها علاقة بحسابها عبر «يوتيوب»، لاسيما أغنية «المليون شهيد» التي أهدتها لبلدها الجزائر.

ملاحظة:

يبدو أن سهيلة تنشط على «انستقرام» أكثر من أي وسيلة أخرى مثلها مثل باقي الفنانين، وتحرص على أن تكون موجودة بشكل دائم على وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل «جيشها السهابي» الذي يدعمها في كل خطوة تقوم بها.

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