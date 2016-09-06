أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: ميريهان حسين تناشد جمهورها التوقف عن السخرية من "أنفها"

Google+ Print

الثلاثاء 06-09-2016 17:43

اعترفت الممثلة الجميلة ميريهان حسين بتضخم حجم أنفها، وقالت إنها ترفض التقاط صور "السيلفي" بسبب هذا العيب الواضح في مظهر وجهها، ومع هذا نشرت صورة "سيلفي" لها من حفل زفاف زميلتها النجمة الشابة حنان مطاوع، وناشدت جمهورها عدم السخرية منها.

ميريهان نشرت "السيلفي" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستقرام"، وعلقت عليها قائلة: بالنسبة لحجم مناخيرى فى الصورة دى مش لازم تتريقو شكرًا عارفاه عشان كده مابحبش السيلفى ، وأضافت: بس الحلاوة حلاوة الروووووح.

جرأة ميريهان بالاعتراف بتضخم حجم أنفها قابلتها نوبة تشجيع من جمهورها، الذي أشاد بجمالها "الطبيعي"، واعتبر أن بقاء أنفها كما هو يعد دليلاً على عدم خضوع نجمتهم لجراحات التجميل كما يردد البعض، وقال معجب يدعى اسلام: أنت اول فنانة تكون واثقه في نفسها الطبيعي يكسب انتي زي القمر وتقاطيع وشك ماشيه مع بعض وبالعكس انا مش شايفها كبيرة ولا حاجة ملقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين.

برايك هل أنف ميريهان كبير كما تظن أم جميلة كما يراها المعجبون؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي