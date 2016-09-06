بالصور: ميريهان حسين تناشد جمهورها التوقف عن السخرية من "أنفها"

اعترفت الممثلة الجميلة ميريهان حسين بتضخم حجم أنفها، وقالت إنها ترفض التقاط صور "السيلفي" بسبب هذا العيب الواضح في مظهر وجهها، ومع هذا نشرت صورة "سيلفي" لها من حفل زفاف زميلتها النجمة الشابة حنان مطاوع، وناشدت جمهورها عدم السخرية منها.

ميريهان نشرت "السيلفي" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستقرام"، وعلقت عليها قائلة: بالنسبة لحجم مناخيرى فى الصورة دى مش لازم تتريقو شكرًا عارفاه عشان كده مابحبش السيلفى ، وأضافت: بس الحلاوة حلاوة الروووووح.

جرأة ميريهان بالاعتراف بتضخم حجم أنفها قابلتها نوبة تشجيع من جمهورها، الذي أشاد بجمالها "الطبيعي"، واعتبر أن بقاء أنفها كما هو يعد دليلاً على عدم خضوع نجمتهم لجراحات التجميل كما يردد البعض، وقال معجب يدعى اسلام: أنت اول فنانة تكون واثقه في نفسها الطبيعي يكسب انتي زي القمر وتقاطيع وشك ماشيه مع بعض وبالعكس انا مش شايفها كبيرة ولا حاجة ملقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين.

برايك هل أنف ميريهان كبير كما تظن أم جميلة كما يراها المعجبون؟