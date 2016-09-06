بالفيديو والصور: حنان مطاوع تتزوج المخرج المسرحي أمير اليماني

انتهى فجر اليوم الثلاثاء حفل زفاف الممثلة الشابة حنان مطاوع على المخرج المسرحي أمير اليماني، بفندق سميراميس بالقاهرة، بحضور النجمات إلهام شاهين وهالة صدقي ودرة زروق ومي كساب وميريهان حسين، وإيمان العاصي، وقامت بالغناء في الحفل المطربة الشعبية أمينة، لترقص للمرة الأولى على نغمات أغاني المهرجانات!!

حفل الزفاف شهد مشاركة عدد كبير من نجوم التمثيل من زملاء حنان ووالدتها الممثلة القديرة سهير المرشدي وتلاميذ والدها الممثل والمخرج الكبير الراحل كرم مطاوع، ومن بينهم الممثل سامح حسين وزوجته، والنجمة ريهام عبد الغفور، والفنانة فيفي عبده، والنجمة وفاء عامر، ورانيا محمود ياسين وشقيقها عمرو، والقديرة رجاء الجداوي، والشابة دنيا عبد العزيز، والمطربة أنوشكا.

قامت باحياء الحفل المطربة الشعبية أمينة، والتزمت النجمات الشابات بارتداء الطرابيش العثمانية القديمة مع الزفة الأولى، التي أقيمت على نغمات الأغاني الشعبية، وغاب عن الحفل والدها بآخر مسلسل لها الفنان نبيل الحلفاوي لظروفه الصحية، والفنان القدير يحيي الفخراني بسبب توجهه لأداء فريضة الحج.