ديانا كرزون: إدارة مهرجان جرش قللت من قيمة الفنان الأردني ولهذا لم أشارك فيه

كشفت النجمة الأردنية ديانا كرزون لــ " سيدتي نت" عن جديدها الفني " خاكشرين" وهي أغنية كوردية رومانسية تعني "الأرض الحلوة " ستطلقها قريباً وستصورها على طريقة الفيديو كليب في تركياً خلال الأسابيع المقبلة. "السينغل " الجديد حمل كلمات وألحان الموسيقار الكوردي هلكوت زاهر. وستؤديها كرزون وتهديها لكل من يتحدث الكوردية وأولهم والدتها ذات الأصول الكوردية .

وعن جديدها باللهجة الجزائرية قالت : "أنا من عشاق الفنانة الراحلة وردة الجزائرية . وزاد حبي لهذا الشعب عندما دعيت لإحياء حفل تكريم الراحلة في مسقط رأسها في مدينة " قسنطينة " العام الماضي. ومن بعدها بدأت بسلسلة من الجولات الفنية والغنائية التي أعتبرها من أهم المحطات في حياتي الفنية. ومن خلالكم أصرح بأنني بصدد طرح أغنية جزائرية بعنوان " سعفنا شحال " وهي أغنية طربية طويلة نوعاً ما أتمنى تصويرها في مدينة "قسنطينة" الجزائرية .

وبسؤالها عن سر تميزها بالغناء بعدة لهجات وألوان أكدت : "ربما أكون الفنانة الوحيدة التي أجادت الغناء بعدة لهجات ولغات وألوان . فقد أديت العديد من الألوان المغربية والليبية والخليجية واللبنانية والإنجليزية وكذلك البرتغالية . وهذا يعد تميزاً وتنوعاً يحسب للفنان نفسه وإضافة جميلة لأرشيفه الفني .

وحول عدم مشاركتها في مهرجان جرش مؤخراً كشفت ديانا :" للأسف إدارة المهرجان لم تكن الداعم للفنان الأردني الذي يعتبر عامود المهرجان نفسه حيث حدثت الكثير من الأحداث المأساوية والظروف كالتنظيم وتقليل الإحترام لنا كفنانين أردنيين حيث قللت إدارة المهرجان من شأننا وقيمتنا .ولهذه الأسباب لم أشارك في المهرجان لمدة عامين متتاليين ولن أشارك إلا إذا أعادت إدارة المهرجان حساباتها في وضع القيمة المناسبة والراقية للفنان الاردني نفسه .حينها ساكون من أول المشاركين في مهرجان بلدي .

وبسؤالها عن عدم انتمائها لشركة إنتاج لأعمالها ذكرت : "لن أرضى بأن أكون ضمن شركة إنتاج تضعني على " الرف " وهذا ما يحصل الآن .أما بالنسبة لأعمالي فأنا من أقوم بإنتاجها من ناحية إيجاد " سبونسرات " لأعمالي تتحمل تكلفتها وأنا سعيدة بذلك .وعندما أجد من يقدرني ويقدر أعمالي تلقائياً ساوقع معه دون تردد ".

وعن تفاعلها ورأيها في مواقع التواصل الإجتماعي وظهور بعض المشاهير أكدت كرزون أنها شخصية "بيتوتية" وخجولة للغاية أمام الكاميرا .ولكن بعد إصرار كبير من "الفانزات" والمعجبين شاركتهم جزءاً قليلاً جداً من تفاصيل حياتها من خلال "السناب شات " فتعرض بعضاً من أعمالها ويومياتها المتواضعة التي تتلخص في آخر أعمالها الفنية والذهاب إلى النادي الصحي "الجم " وأكلات والدتها التي تعشقها مثل القوزي والشاكرية والمحاشي والمنسف والمألوبة.

وأضافت : "زوبعة المشاهير في هذه المواقع لن تستمر طويلاً على الرغم من أن اختي "زين" أحد مشاهيرها . فالتكنولوجيا في تقدم مستمر ولا تدري ماذا ستأتي مسقبلاً من برامج جديدة تلغي سابقاتها حيث أعتبرها موجة أو غيمة ليس إلا حتى بعض "الفانزات" طلبوا مني بأن أقلد أختي في "السناب شات " من خلال عرضها لآخر أخبار الماكياج والأزياء وحضورها لعدة "إيفينتات " ولكنني رفضت هذه المقارنة لأنني فنانة !! ولست فنانة "سناب شات " .

وعبرت كرزون عن فكرة "الديو" و"التريو" فقالت : "الأفكارة جميلة ولكنها ليست موجودة بين الفنانين على أرض الواقع . فهي مجرد "اوردرات " عمل ومصالح شخصية ليس إلا وأتحدى أي فنان أو فنانة يقول عكس هذا". .

وأضافت : "أعتبر نوال الكويتية ملكة الإحساس وأعشقها وأحلام هي الملكة وأحبها كثيراً . عبدالله الرويشد استاذي وأستمع إليه منذ صغري أما ماجد المهندس فالكلام عنه يطول نوعاً ما وهو من الفنانين الذين أطرب لصوته". وكشفت بأنها تحلم بأن تشارك القيصر كاظم الساهر "الديو" وكذلك بأنها تتنظر لحناً منه .

وفي الختام وجهت كروزن كلمة لكل قراء "سيدتي" بأن يتابعوا أخبارها أولاً بأول دون تحريف من خلالها .

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