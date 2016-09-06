رفع قدرات 8 محولات كهربائية لمواجهة الأحمال بـ3 مليون جنيه بالوادى الجديد‎

أعلن قطاع الكهرباء بالوادي الجديد، عن الانتهاء من رفع قدرات 8 محولات كهربية، وتوسعة لوحة توزيع كهربي، بتكلفة إجمالية 3 مليون و400 ألف جنيه، لمواجهة زيادة أحمال الصيف والتوسعات العمرانية.

وصرح حضر سيد وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة وقال ، إنه تم رفع قدرة 4 محولات من 500 كيلو “فولت أمبير” إلي 1 “ميجا”، و 2 محول من 300 كيلو فولت أمبير إلي 500 كيلو فولت أمبير، بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي توسعة لوحة توزيع حي الأمل بمدينة الخارجة بتكلفة 600 الف جنيه.

وأضاف خضر، أنه تم رفع قدرة 2 محول كهربي من 300 كيلو فولت أمبير، إلي 500 كيلو فولت أمبير بمدينة موط بمركز الداخلة، لمواجهة زيارة الأحمال المستقبلية.