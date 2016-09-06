أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"السكة الحديد": تسيير 364 رحلة يومية حتى 18 سبتمبر استعدادا لعيد الأضحى

Google+ Print
"السكة الحديد": تسيير 364 رحلة يومية حتى 18 سبتمبر استعدادا لعيد الأضحى "السكة الحديد": تسيير 364 رحلة يومية حتى 18 سبتمبر استعدادا لعيد الأضحى

>كتب عامر مصطفى

قال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بـ364 رحلة يومية، حتى يوم 18 سبتمبر الحالى، لنقل المواطنين لمختلف محافظات الجمهورية. 

 

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامى تامر أمين، على فضائية الحياة، أنه تم توحيد سعر التذكرة فى بعض القطارات، للقضاء على السوق السوداء، التى تزيد التذكرة عن سعرها الأصلى بكل مقعد فى القطار، وكذلك تم إصدار التذاكر بالرقم القومى.

 

وأوضح رئيس الهيئة القومية لسكك حديد ، أن الهيئة وفرت 463 ألف مقعدا بالقطارات، بزيادة 7 الآف مقعد يوميا، عن العام الماضى التى كانت 456 ألف مقعدا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب