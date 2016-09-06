"السكة الحديد": تسيير 364 رحلة يومية حتى 18 سبتمبر استعدادا لعيد الأضحى

قال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بـ364 رحلة يومية، حتى يوم 18 سبتمبر الحالى، لنقل المواطنين لمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامى تامر أمين، على فضائية الحياة، أنه تم توحيد سعر التذكرة فى بعض القطارات، للقضاء على السوق السوداء، التى تزيد التذكرة عن سعرها الأصلى بكل مقعد فى القطار، وكذلك تم إصدار التذاكر بالرقم القومى.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة وفرت 463 ألف مقعدا بالقطارات، بزيادة 7 الآف مقعد يوميا، عن العام الماضى التى كانت 456 ألف مقعدا.