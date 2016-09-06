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ننشر نص برقية على عبد العال لرئيس الجمهورية بعد نهاية دور انعقاد البرلمان

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ننشر نص برقية على عبد العال لرئيس الجمهورية بعد نهاية دور انعقاد البرلمان ننشر نص برقية على عبد العال لرئيس الجمهورية بعد نهاية دور انعقاد البرلمان

برقية

إلى السيد رئيس الجمهورية

بمناسبة فض دور الانعقاد العادى الأول 

للفصل التشريعى الأول

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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 

إن مجلس النواب، المعبر عن ضمير الأمة، وهو يتأهب اليوم لفض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الأول، بعد أن أوفى بقدر ما استطاع بما عاهد نفسه عليه من عطاء ناجز، وجهود مخلصة ، وبقدر ما سمح به وقت دور الانعقاد الأول، فالتزم فيها نواب الشعب بقسمهم فى رعاية مصالحه، آخذين أنفسهم بالشرف والصدق، فإنه يثق فى الخطوات والسياسات المتوازنة التى اتخذتموها وأرسيتم دعائمها فى إطار من الحرية وإعلاء سيادة القانون، والإيمان باستقلال القضاء ونزاهته.

وإذ يقدر مجلس النواب ما تحقق على أيديكم من انجازات تمثل حصاد جهد شاق، ففى أشهر معدودات افتتح فيها قناة السويس الجديدة شريان الحياة لمصر والعالم، والبدء فى تنفيذ المشروعات العملاقة كشبكة الطرق واستصلاح مليون ونصف فدان وتنمية منطقة شرق التفريعة، وتحقيق الأمل القومى فى تعمير سيناء وتحويل أرض الفيروز إلى مورد للعمل ومصدر للرخاء.

فإنه يشرفنى باسم جميع أعضاء مجلس النواب وباسمى أن أبعث لسيادتكم بتحية تقدير ووفاء لسعيكم الدءوب والمتواصل على الساحات العربية والإفريقية والدولية من أجل إرتياد آفاق جديدة للتنمية، بعد أن تهيأت لمرحلة الانطلاق وتعظيم الانتاج والتطلع لجنى الثمار.

وإن مجلس النواب، ليثق فى خطواتكم الجسورة والرائدة لتحرير وإصلاح الاقتصاد الوطنى، ويدعمكم فى حرصكم على مراعاة البعد الاجتماعى وانحيازكم للفئات محدودة الدخل .

وإن مجلس النواب المصرى يقف خلفكم وخلف قواته المسلحة وشرطته الوطنية مؤيداً ومؤازراً لاجتثاث جذور الإرهاب الأسود الذى تقوده جماعات متخلفة استباحت الدماء وحصد الأرواح البريئة، وتهديد كل قيمة شريفة، وإجهاض كل بناء وتقدم حضارى.

وإن مجلس النواب يؤيد سعيكم وتحركاتكم الواعية على جميع الأصعدة لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط للعبور إلى آفاق الاستقرار والسلام الشامل القائم على العدل.

فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب فى طريق النمو والتطور.

والله ولى التوفيق ،،

الدكتور / على عبد العال

 

 

رئيس مجلس النواب

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