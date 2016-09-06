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العثور على 50 مهاجرًا على الشاطىء الشمالى الغربى لقبرص

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العثور على 50 مهاجرًا على الشاطىء الشمالى الغربى لقبرص العثور على 50 مهاجرًا على الشاطىء الشمالى الغربى لقبرص

مهاجرين – أرشيفية

عثرت الشرطة القبرصية الثلاثاء على 47 شخصا يرجح انهم مهاجرون سوريون على الشاطىء الشمالى الغربى للجزيرة حيث يعتقد أن مركبهم علق بين الصخور.

وبحسب “فرانس برس”، المهاجرون هم 11 طفلا و10 نساء و26 رجلا وفق الشرطة التى قالت انها عثرت عليهم فى منطقة كاتو بافوس القريبة من الخط الفاصل بين الشمال الذى تحتله تركيا وجنوب الجزيرة.

ويعتقد أنهم وصلوا إلى الجزيرة بعد أن علق مركبهم بين الصخور، وفق وسائل الاعلام، التى قالت أن بعضهم نقلوا إلى المستشفى للخضوع لفحوصات.

وسيتم نقل المهاجرين لاحقا إلى مراكز استقبال.

وقالت الشرطة أنها تبحث عن مهربين محتملين مرجحة أن يكون المهاجرون جزءا من مجموعة أكبر.

وتقع قبرص على بعد 100 كلم من الساحل السورى لكنها ظلت حتى الآن بمنأى عن موجات الهجرة الكثيفة للهاربين من النزاع.

فى اكتوبر الماضى وصل 115 مهاجرا من الشرق الاوسط إلى قاعدة بريطانية فى قبرص حيث طلبوا اللجوء.

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