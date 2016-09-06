رئيس الوزراء يعلن أن حركة المحافظين الجديدة في أقرب وقت

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إجراءات تتم حاليا بشأن حركة المحافظين وفور الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء ،أنه جرد الاستكمال لكافة الإجراءات اللازمة لإعلان حركة المحافظين الجديدة ستعلنها الحكومة.

وحول موافقة البرلمان اليوم على اختيار اللواء محمد على الشيخ، وزيرا جديدا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قال رئيس الوزراء أن الوزير الجديد بمجرد اداؤه لحلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء سيقوم بالبدء فورا في مهام عمله المكلف بها.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق للوزير الجديد لافتا إلى أن على قائمة مهام عمل الوزير الجديد ضبط منظومة الأسعار وهو أهم شيء لدي الحكومة حاليا.

أ ش أ