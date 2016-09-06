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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالخارجة‎

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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالخارجة‎ مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالخارجة‎

حادث سير

مراسل «ONA»

لقى رجل مسن مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، وأصيبت زوجته وحفيده فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة باريس، بالقرب من قرية جدة نتيجة السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجاري تحرير محضر بالحادث حيث تلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن المحافظة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة باريس.

وأسفر عن مصرع عبد العزيز محمد حسن (70 سنة)، وإصابة حفيده أحمد عبد الله عبد العزيز (16 عامًا) وزوجته فرحانة علي كرم الدين (40 سنة) وتم نقلهم الى مستشفى الخارجة العام حيث لفظ الأول أنفاسه فور وصوله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق.

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