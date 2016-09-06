هزيمة مقلقة للفراعنة قبل المواجهات الرسمية فى تصفيات كأس العالم

نتيجة مباراة مصر اليوم، نجح منتخب جنوب أفريقيا فى تحقيق فوز على منتخب مصر فى المباراة التي أجريت بينهما مساء الثلاثاء فى مدينة جوهانسبرج، وجاء فوز منتخب جنوب أفريقيا وسط أداء ضعيف للغاية من جانب منتخب مصر والذي بدا غير متماسكا على الإطلاق وجاءت الخطوط غير مترابطة وخاصة فى الشوط الثاني، كما وضح عدم جاهزية عدد من اللاعبين.

ملخص نتيجة الشوط الثاني (1/0) فوز جنوب أفريقيا بنتيجة المباراة بهدف دون رد.

د90+4 نهاية المباراة بفوز منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد فى المباراة الودية الدولية.

د90+2 المباراة على وشك النهاية وسط أداء هزيل من منتخب مصر.

د87 منتخب جنوب أفريقيا يسعي لإستحواذ الكرة لإضاعة الدقائق المتبقية.

د84 منتخب جنوب أفريقيا يسعي للحفاظ على التقدم بهدف.

د76 خروج عمر جابر ونزول أحمد فتحي ويرتدي شارة القيادة.

د71 رمية تماس لمنتخب مصر وسط محاولات مصرية لإحراز التعادل عن طريق محمد صلاح.

د69 تسديدة من ماسانجو من جانب جنوب أفريقيا ولكنها خارج مرمي احمد الشناوي.

د62 محمد صلاح يسدد كرة ولكن تمر على مرمي جنوب أفريقيا.

د60 عرضية من جانب عمر جابر ولكن دون أي خطورة على مرمي جنوب أفريقيا.

د54 محمد صلاح يضيع هدف محقق لمنتخب مصر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء كانت قريبة للغاية.

د50 محاولات من جانب تريزيجيه ولكن برأسية غير متقنة.

د46 إنطلاق الشوط الثاني بين مصر وجنوب أفريقيا.

ملخص نتيجة الشوط الأول (1/0) تقدم جنوب أفريقيا حتي الأن.

د45+1 نهاية الشوط الاول من مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

د45 دقيقة واحدة بدل من ضائع فى الشوط الأول.

د43 هجمات متتالية لمنتخب مصر عن طريق محمد صلاح وركنية تصل إلي حارس مرمي جنوب افريقيا.

د43 تسديدة من كوكا ولكن دفاع جنوب أفريقيا لها بالمرصاد إلي ركنية.

د40 هجمات من جانب جنوب أفريقيا وسط دفاع من المنتخب المصري.

د35 حالة من هبوط فى الأداء من جانب كلا المنتخبين وهناك تحضير فى دفاع منتخب مصر بشكل كبير.

د31 اختراق من جانب عمر جابر ولكن دفاع جنوب أفريقيا يتعامل

د27 عرضية من عمر جابر ولكنها تتحول إلي ركنية لمنتخب مصر.

د22 هجوم قوي من جانب جنوب أفريقيا ومحاولات من جانب محمد صلاح.

د21 تقدم جنوب أفريقيا حتي الأن

تشكيل منتخب مصر امام جنوب أفريقيا اليوم.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر ، علي جبر ، أحمد دويدار ، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد النني ، إبراهيم صلاح ، عبد الله السعيد ، محمد صلاح ، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا.

شبكةعيونالإخبارية

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