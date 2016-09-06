مجلس الجامعة العربية يختتم أعمال دورته الـ 146 التحضيرية

رفع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اعمال دورتهم السادسة والاربعين بعد المائة، برئاسة تونس، مشروعات القرارات التي تدارسها المجلس، الى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انطلاقه بالقاهرة بعد غد الخميس.

وأعلن سفير تونس ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نجيب المنيف في تصريحات له في ختام اعمال اجتماعات المندوبين الدائمين ان بلاده طرحت مبادرة خلال اجتماعات اليوم تهدف الى تعزيز دور جامعة الدول العربية في الدفع بمسار التسوية السياسية في ليبيا من خلال ارسال لجنة وزارية عربية لمتابعة هذا المسار مع الاطراف الليبية والدولية المعنية.

وقال أنه سيتم رفع هذا المقترح الى اجتماعات الوزاري العربي لمزيد من التشاور بشأنها وبلورتها وتحقيق التوافق بشأنها.

ووصف الاجتماعات بأنها جرت في اجواء ايجابية غلب عليها التوافق بين الوفود العربية، حيث تم التأكيد على مركزية وضرورة العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما طالب المندوبون في مشروعات قراراتهم المرفوعة للوزاري العربي، مجلس الامن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وادانة سياسة اسرائيل الاستيطانية والعدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الدينية.

وقال المنيف ان هناك مشاريع قرارات سترفع لوزراء الخارجية العرب بعد غد الخميس تتعلق بتطورات الاوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، حيث تم التأكيد على ضرورة اتباع نهج الحوار والتوافق وعلى اهمية تضافر الجهود العربية من أجل الدفع باتجاه التوصل الى تسوية سياسية للاوضاع في هذه الدول العربية.

وأضاف المنيف ان مندوبي الجامعة رفعوا كذلك مشروعات قرارات للوزاري العربي تتعلق بمكافحة الارهاب وصيانة الامن القومي العربي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن والسلم العربي والدولي، الى جانب مشروعات اخرى تتعلق بالتعاون بين الجامعة العربية والتجمعات الاقليمية والدولية.

وأوضح المنيف ان موضوع اصلاح وتطوير الجامعة العربية حظي باهتمام كبير حيث تم الترحيب بالتقدم الحاصل على مستوى فرق العمل في اطار المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، وتم دعوة هذه الفرق لاستكمال عملها بما يمكن من احداث الاصلاحات المنشودة لمنظومة العمل العربي المشترك.

وأعلن المنيف انه في اطار اجتماعات اليوم تم انتخاب الاردني د.أمجد شموط كرئيس للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.

وأكد المنيف حرص بلاده على تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون مع الدول الاعضاء والامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، خلال رئاستها للدورة الجديدة لمجلس الجامعة، من اجل التوصل لحلول توافقية للقضايا العربية في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة.

أ.ش.أ