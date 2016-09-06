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إزالة مبني الكلي الصناعي وتطوير قسم الاستقبال بمستشفي الخارجة بالوادي الجديد‎

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إزالة مبني الكلي الصناعي وتطوير قسم الاستقبال بمستشفي الخارجة بالوادي الجديد‎ إزالة مبني الكلي الصناعي وتطوير قسم الاستقبال بمستشفي الخارجة بالوادي الجديد‎

أرشيفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء ،عن إزالة مبني الكلي الصناعي بمستشفي الخارجة العام، وتطوير قسمي الاستقبال والمطبخ بالمستشفي.

وصرح الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم استخراج رخصة إزالة للوحدة الحالية لقسم الكلي الصناعي، وسيتم إقامة خلال الفترة القليلة المقبلة، وحدة كلي صناعي نموذجية بالمستشفي، بدلاً من المتواجدة حاليًا والتي كانت في الأصل مبني إداري، ولكن تم تحويله لوحدة كلي في الفترة الماضية، نظرًا لشدة الاحتياج إلي القسم بالمستشفى.

وأضاف محمد، أنه جاري إعداد مقايسة بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة، لتطوير قسمي الاستقبال والمطبخ بمستشفي الخارجة العام، علي أن يبدأ العامل بعد 3 أشهر من الآن.

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