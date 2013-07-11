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الخام الأمريكى يرتفع لأعلى مستوى فى 16 شهرا

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الخام الأمريكى يرتفع لأعلى مستوى فى 16 شهرا الخام الأمريكى يرتفع لأعلى مستوى فى 16 شهرا

قفزت النفط الخام الأمريكى حوالى ثلاث دولارات اليوم، الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى فى حوالى 16 شهرا، وقلصت الفارق عن مزيج برنت إلى أقل من دولارين، بعد بيانات أمريكية أظهرت أكبر هبوط فى أسبوعين على الإطلاق لمخزونات الخام الأمريكية.

وهوت مخزونات الخام الأمريكية حوالى عشرة ملايين برميل للأسبوع الثانى على التوالى، مما يسلط الضوء على شح سريع غير متوقع فى الإمدادات بالسوق.

وحصلت الأسعار على دعم أيضا من مؤشرات على أقوى طلب من مصافى التكرير فى ست سنوات، وزيادة أكثر من 2% فى الطلب على البنزين مقارنة مع مستوياته قبل عام.

وسجل الخام الأمريكى أداء أفضل من خام القياس الأوروبى مزيج برنت فى تسع من الجلسات العشر الماضية، مما قلص الفارق بين أسعار الخامين السعرين إلى أدنى مستوى فى عامين ونصف العام إلى 1,82 دولار أثناء التعاملات اليوم و1,99 دولار عند الإغلاق.

وأغلق الخام الأمريكى مرتفعا 2,99 دولار للبرميل عند 106,52 دولار للبرميل، مسجلا أكبر زيادة يومية منذ مايو وأكبر زيادة فى ثلاثة أسابيع منذ مارس 2011.

وزاد سعر عقود برنت 70 سنتا إلى 108,51 دولار للبرميل عند الإغلاق وقيدت مكاسبه المخاوف من ضعف النمو فى الصين، التى أعلنت هبوطا أكبر من المتوقع فى الصادرات والواردات وانخفاضا بنسبة 1,4% فى واردات الخام فى النصف الأول من العام.

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مصر 365

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