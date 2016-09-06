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غدًا..الوادي الجديد تكرم أوائل الشهادات والمتميزين علميًا

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غدًا..الوادي الجديد تكرم أوائل الشهادات والمتميزين علميًا غدًا..الوادي الجديد تكرم أوائل الشهادات والمتميزين علميًا

أرشيفية

تنظم محافظة الوادي الجديد، غدًا الأربعاء، احتفالية لتكريم أوائل الشهادات التعليمية والمتميزين علميًا، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

ويحضر الاحتفالية اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من المواطنين بالمحافظة، بهدف تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأوائل المحافظة والدبلومات الفنية وكذلك المتميزين والموهوبين​.

وكانت محافظة الوادي الجديد، حصلت على 4 مراكز في العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، للشهادة الثانوية العامة هذا العام، ووجهت المحافظة الدعوة للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، بالمحافظة من أحزاب ونقابات وجمعيات وروابط لحضور الاحتفالية​.

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