«التعليم العالى»: إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق..غدًا

أعلن محمد حجازى المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهور نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق الجامعى، صباح غد الأربعاء.

وقال حجازى، إنه لن يتم تنظيم مؤتمر صحفى لإعلان النتيجة، ولكن سيتم استلام النتيجة مباشرة من مقر الوزارة.

وأكد أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن الوزارة قررت مد فترة تسجيل رغبات الطلاب، حاملى الشهادات الأجنبية، ليوم الخميس المقبل، وذلك بعد تأخر شهادات الـ IG البريطانية.

وتلقت الوزارة خطابًا من السفارة البريطانية، يفيد بتأخر شهات الـ IG، وعلى هذا تم مد تسجيل رغبات طلاب الشهادات الأجنبية.