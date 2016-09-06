منتخب مصر يخسر بهدف أمام جنوب إفريقيا وديًا

خسر منتخب مصر بهدف دون رد أمام جنوب إفريقيا فى اللقاء الودى الذى جمعهما بجوهانسبرج فى احتفالية الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، فى إطار استعداد الفراعنة لمباراة الكونغو المحدد لها 9 أكتوبر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

بدأ الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر جابر وعلى جبر وأحمد دويدار ومحمد عبد الشافى ومحمد الننى وإبراهيم صلاح وعبد الله السعيد، ومحمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حسن كوكا، وعلى دكة البدلاء كل من على لطفى وأحمد فتحى وأحمد المحمدى ووليد سليمان وسام مرسى ورمضان صبحى وطارق حامد ومصطفى فتحى وعمرو جمال وباسم مرسى وحمادة طلبة وإسلام جمال، فيما استبعد هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة كل من عصام الحضرى وأيمن أشرف وحسام باولو.