أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

منتخب مصر يخسر بهدف أمام جنوب إفريقيا وديًا

Google+ Print
منتخب مصر يخسر بهدف أمام جنوب إفريقيا وديًا منتخب مصر يخسر بهدف أمام جنوب إفريقيا وديًا

الوطني_أرشيفية

خسر منتخب بهدف دون رد أمام جنوب إفريقيا فى اللقاء الودى الذى جمعهما بجوهانسبرج فى احتفالية الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، فى إطار استعداد الفراعنة لمباراة الكونغو المحدد لها 9 أكتوبر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

بدأ الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر جابر وعلى جبر وأحمد دويدار ومحمد عبد الشافى ومحمد الننى وإبراهيم صلاح وعبد الله السعيد، ومحمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حسن كوكا، وعلى دكة البدلاء كل من على لطفى وأحمد فتحى وأحمد المحمدى ووليد سليمان وسام مرسى ورمضان صبحى وطارق حامد ومصطفى فتحى وعمرو جمال وباسم مرسى وحمادة طلبة وإسلام جمال، فيما استبعد هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة كل من عصام الحضرى وأيمن أشرف وحسام باولو.

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب