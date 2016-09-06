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وزير يمني: مصر ستستضيف مؤتمر مساعدات لليمن في مارس

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وزير يمني: مصر ستستضيف مؤتمر مساعدات لليمن في مارس وزير يمني: مصر ستستضيف مؤتمر مساعدات لليمن في مارس

الوزير عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني

قال وزير في اليمنية المدعومة من يوم الثلاثاء إن ستستضيف مؤتمرا دوليا في مارس آذار لتنسيق الإغاثة الإنسانية لليمن الذي دمرته الحرب الأهلية.

وبحسب رويترز قالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص قتلوا خلال الأشهر الثمانية عشر المنصرمة. وذكرت أن نحو 14 مليونا من سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليونا يحتاجون للمساعدات الغذائية وإن سبعة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وقال الوزير عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني في مؤتمر صحفي بالسفارة اليمنية في القاهرة “نحن الآن نعد مؤتمرا إن شاء الله قريب وسيعقد هنا في مدينة شرم الشيخ. هذا المؤتمر نعد له أيضا بشكل كامل لكي نتوجه إلى المنظمات الإغاثة ومنظمات المجتمع المدني وكثير من المانحين والمتبرعين. هذا سيكون مؤتمرا فاعلا ويُخطط أن يعقد في مارس بإذن الله.”

ويضع الصراع جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مواجهة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يحظي بدعم تحالف من الدول العربية تقوده السعودية.

وبدأ التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية في اليمن في مارس آذار العام الماضي بهدف منع الحوثيين وأنصار صالح من السيطرة على البلاد.

ويسيطر الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح على معظم الشطر الشمالي من اليمن بينما تقتسم القوات الموالية لهادي السيطرة على باقي البلاد مع العشائر المحلية.

ولم تدل مصر التي تدعم حكومة هادي بأي تصريح بعد بشأن المؤتمر وأهدافه.

وانتهت محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة دون التوصل لاتفاق في أغسطس وأعقب انهيار المفاوضات احتدام القتال في جميع أنحاء البلاد.

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