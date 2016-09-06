أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

باريس تفتتح أول مخيم للاجئين في أكتوبر

Google+ Print
باريس تفتتح أول مخيم للاجئين في أكتوبر باريس تفتتح أول مخيم للاجئين في أكتوبر

رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو

قالت رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو يوم الثلاثاء إن العاصمة الفرنسية ستؤوي قرابة ألف مهاجر في مخيمين للتصدي للعدد المتزايد من الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحرب والفقر الذين ينامون في العراء في شوارع باريس.

ويأتي بناء المخيمين في العاصمة بينما تواجه ضغوطا لتفكيك مدينة صفيح مترامية الأطراف وصفت “بالغابة” قرب ميناء كاليه والتي ينحي السكان على قاطنيها باللائمة في زيادة الجريمة واعتلال الاقتصاد المحلي.

وبحسب رويترز ذكرت إيدالجو أن أحد المخيمين سيبنى للرجال والآخر للنساء والأطفال على أن يفتتح المخيم الأول في منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت إيدالجو في مؤتمر صحفي “علينا أن نخرج بطرق جديدة للتغلب على الوضع. الأمور وصلت لحدودها القصوى. مخيما اللاجئين هذان يعكسان قيمنا.”

وقالت إيدالجو إن المخيمين سيكونان مؤقتين وسيتكلفان 6.5 مليون يورو ستغطي سلطات بلدية باريس 80 في المئة من ذلك المبلغ.

وفي حين أن تأثر فرنسا بأزمة اللاجئين في أوروبا أقل كثيرا من جارتها ألمانيا فإن الآلاف من طالبي اللجوء يستخدمونها كنقطة عبور أملا في الوصول إلى بريطانيا.

وأوقف سائقو الشاحنات والمزارعون وأصحاب الأعمال في كاليه يوم الاثنين حركة السير على الطريق السريع القريب من كاليه للمطالبة بوضع موعد نهائي لتفكيك “الغابة”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل