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أنقرة: لا نزال نواجه مشاكل مع واشنطن بشأن دعم الأكراد في سوريا

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أنقرة: لا نزال نواجه مشاكل مع واشنطن بشأن دعم الأكراد في سوريا أنقرة: لا نزال نواجه مشاكل مع واشنطن بشأن دعم الأكراد في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن “أنقرة لا تزال تواجه مشاكل مع أمريكا فيما يتعلق بدعم وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا”.

جاءت تصريحات كالين عقب زيارة المبعوث الأمريكي في التحالف الدولي للأراضي السورية الأسبوع الماضي، والتقائه مع قياديين أكراد، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز عربية).

يشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية تشكل عصب “قوات سوريا الديمقراطية”، التي كانت قد نجحت في طرد “داعش” من مدينة منبج بريف حلب شمالي سوريا، بدعم من قوات أمريكية خاصة وتحت غطاء جوي للتحالف.

كما أثارت سيطرة المقاتلين الأكراد على منبج الواقعة غربي “نهر الفرات” مخاوف أنقرة من تمدد القوات الكردية على الشريط المحاذي لحدودها الجنوبية، ما دفعها إلى إطلاق حملة شاركت فيها قوات تركية خاصة.

وأكدت أنقرة على لسان أردوغان ومسؤولين آخرين أن الحملة التي بدأت قبل أواخر أغسطس الماضي تهدف إلى طرد “داعش” من جرابلس قرب حدودها، والتصدي لتمدد القوات الكردية ودفعها للتراجع إلى شرقي الفرات.

أ ش أ

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