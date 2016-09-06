محمد بن زايد يستقبل مستشار الأمن الوطني الهندي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في المعمورة بأبوظبي أجيت دوفال مستشار الأمن الوطني الهندي الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بمستشار الأمن الوطني الهندي وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة وجهود البلدين في دعم أسس الاستقرار والسلام فيها والتنسيق المشترك بينهما في مكافحة التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.

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