رئيس جامعة بنها يطالب أعضاء هيئة التدريس باحتواء الطلاب

طالب الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها أعضاء هيئة التدريس، بالمشاركة فى المؤتمرات العلمية المختلفة للاستفادة منها فى اعمال الجودة والنشر العلمى والبحوث، كما طالب بحسن معاملة الطلاب واحتوائهم والحفاظ على الوطن للمرور بالأزمة التى تمر بها البلاد، مؤكداً حرصه ودعمه أيضا للأنشطة الطلابية داخل الجامعة من أجل اعداد جيل من الشباب قادر على خدمة وطنه.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس جامعة بنها كلية العلوم وهندسة بنها، وشملت جولة رئيس الجامعة تفقد مكتبة كلية العلوم ووحدة الجودة وأعمال الصيانة والكنترولات ومعامل ومتاحف الجيولوجيا والكيمياء والحشرات وكذلك متحف الحاسب الآلى، كما تفقد رئيس الجامعة اعمال امتحانات التيرم الصيفى بالكلية واستمع الى راء الطلاب حول الامتحانات كما تضمنت الجولة تفقد الورش والمعامل وقاعات الدراسة بكلية هندسة بنها والتقى بأعضاء هيئة التدريس ومجلس الكلية

وقال رئيس جامعة بنها، إن الزيارة تأتى فى إطار الجولات المستمرة لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات للعام الدراسى الجديد وكذلك تأهيل الكليات المتقدمة للاعتماد، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال اعمال التطوير وتحديث المعامل والمنشات والتوسع فى البرامج والتخصصات والأقسام العلمية والكليات الجديدة لخدمة سوق العمل، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالموارد الذاتية بجميع الكليات لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.