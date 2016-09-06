عمر طاهر في «ع النوتة» مع بسنت بكر على «نغم إف إم»

كتبت- إنجي لطفي

يحل الكاتب الصحفي عمر طاهر ضيفًا على برنامج “ع النوتة”، مع بسنت بكر السبت الساعة التاسعة مساء.

ويدور الحوار حول كتاب عمر طاهر الغنائي، و كيف استطاع ان يؤرخ سيرته الذاتية؟، والعديد من المواقف الإنسانية التي مرت به شخصيًا في فترات مختلفة من عمره ،سواء كانت مواقف رومانسية ساخرة، وحزينة، كما يكشف لـ ”ع النوتة”، كواليسه مع أغاني مثل: راحوا الحبايب لعدوية، وأغنية في “ليلة غاب فيها القمر” لمحمد محي وكواليسه أيضًا، مع فقرة العندليب و أم كلثوم.

والجدير بالذكر أن عمر طاهر كاتب ساخر، صحفي، شاعر، مترجم، مقدم برامج، مؤلف و كاتب سيناريوأفلام سينمائية، كما صدر له حوالي 17 كتاب ما بين الشعر و الأدب الساخر منهم: “رصف مصر”، و “شكلها باظت”، و”عبد الحميد الترزي”، “وكابتن مصر”، و “من الدواوين قهوة”، و “شكولاته”، و”جر ناعم” وغيرهم.

ويذاع برنامج “ع النوتة”، المتخصص في الموسيقى، و الغناء السبت من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً من تقديم بسنت بكر، و الإشراف العام أحمد سمي،رعلى 105.3 نغم إف إم.