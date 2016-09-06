أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عمر طاهر في «ع النوتة» مع بسنت بكر على «نغم إف إم»

Google+ Print
عمر طاهر في «ع النوتة» مع بسنت بكر على «نغم إف إم» عمر طاهر في «ع النوتة» مع بسنت بكر على «نغم إف إم»

الكاتب الصحفي عمر طاهر

كتبت- إنجي لطفي

يحل الكاتب الصحفي عمر طاهر ضيفًا على برنامج “ع النوتة”، مع بسنت بكر السبت الساعة التاسعة مساء.

ويدور الحوار حول كتاب عمر طاهر الغنائي، و كيف استطاع ان يؤرخ سيرته الذاتية؟، والعديد من المواقف الإنسانية التي مرت به شخصيًا في فترات مختلفة من عمره ،سواء كانت مواقف رومانسية ساخرة، وحزينة، كما يكشف لـ  ”ع النوتة”، كواليسه مع أغاني مثل: راحوا الحبايب لعدوية، وأغنية في “ليلة غاب فيها القمر” لمحمد محي وكواليسه أيضًا، مع فقرة العندليب و أم كلثوم.

والجدير بالذكر أن عمر طاهر كاتب ساخر، صحفي، شاعر، مترجم، مقدم برامج، مؤلف و كاتب سيناريوأفلام سينمائية، كما صدر له حوالي 17 كتاب ما بين الشعر و الأدب الساخر منهم: “رصف ”، و “شكلها باظت”، و”عبد الحميد الترزي”، “وكابتن مصر”، و “من الدواوين قهوة”، و “شكولاته”، و”جر ناعم” وغيرهم.

ويذاع برنامج “ع النوتة”، المتخصص في الموسيقى، و الغناء السبت من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً من تقديم بسنت بكر، و الإشراف العام أحمد سمي،رعلى 105.3 نغم إف إم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب