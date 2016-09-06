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السعودية: ثمة إمكانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة

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السعودية: ثمة إمكانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة السعودية: ثمة إمكانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة

عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي – أرشيفية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الثلاثاء إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة.

وبحسب رويترز سئل الجبير في إفادة صحفية في لندن أن يعلق على فشل الولايات المتحدة وروسيا في الاتفاق على وقف لإطلاق النار فقال إنه لن يصف ذلك بالفشل وإنما بالعمل المستمر.

وأضاف “هناك إمكانية للوصول إلى تفاهم في الساعات الأربع والعشرين المقبلة أو نحو ذلك والذي سيختبر جدية بشار الأسد في الالتزام.”

لكن الوزير مضى يقول أن تاريخ الأسد لا يبعث على التفاؤل بشأن تنفيذ أي اتفاق.

وتداعى اتفاق لوقف الاقتتال توسط فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في فبراير شباط في غضون أسابيع مع اتهام واشنطن قوات الأسد بانتهاك الاتفاق.

 

 

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