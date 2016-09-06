في ذكرى ميلاده «فؤاد المهندس» تجاهله الإعلام .. وتذكره «جوجل»

احتفل محرك البحث الشهير «جوجل»، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ92 لميلاد الفنان الكوميدي فؤاد المهندس، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1924 في القاهرة.

وفي لافتة غريبة، تجاهلت غالبية القنوات والصحف المصرية، ذكرى رحيل «صانع البهجة» فوائد المهندس، بينما تذكره جوجل كواحد من أفضل فناني الكوميديا بمصر.

«مولده»

ولد فؤاد زكي المهندس، يوم الـ6 من سبتمبر عام 1924 في محافظة القاهرة بحي العباسية، وترتيبه الطفل الثالث في العائلة بعد أختين هما «صفية» و«درية»، والشقيق الرابع هو «سامي المهندس».

والده هو «زكي المهندس» العالم اللغوي، ولذلك كان في منزلهم يحرص ببالغ الأهمية على اللغة العربية.

ارتباطه باللغة العربية

فى قصة حياة المهندس وقفات كثيرة فوالده هو زكي المهندس العالم اللغوى ولذلك كان منزلهم قلعة للحفاظ على اللغة العربية التي أتقنها من خلال أبيه الذي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية وقد ورث عنه خفة الدم وحضور البديهة وسرعة الخاطر الذي ميزه في مشواره الفني.

ويعُد المهندس هو شقيق الإذاعية العملاقة صفية المهندس، حيث عندما التحق بـ«كلية التجارة»، انضم لفريق التمثيل بالجامعه، وشاهده الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت فانضم لفرقته المسرحية لعله يحظى بأحد الأدوار إلا أنه لم يساعده كثيرًا، وبعد وفاته انضم لفرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في مطلع الخمسينات، وكانت هذه بدايته مع التمثيل. الجميل والأكثر من رائع.

زواج فؤاد المهندس وشويكار

كان الثنائي فؤاد وشويكار من أشهر ثنائيات الكوميدية في السينما والمسرح العربي، والتقيا للمرة الأولى في مسرحية «السكرتير الفني»، حيث تروي الفنانة شويكار:” أنه عرض عليها الزواج أثناء تقديم أحد العروض، ليخرج المهندس عن النص قائلاً : تتجوزيني يا بسكويتة ؟!، وتم الزواج ثم حدث الطلاق بينهما بعد زواج طوبل ، ولكن مع وقوع الطلاق إلا أن أعمالهم الفنية استمرت لتكون مسرحية روحية اتخطفت أخر عمل فني يجمعهما سويا بعد الطلاق ولقد استمرت علاقتهما الفنية بعدها.

ثنائي فؤاد المهندس وشويكار

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> هو عاشق للمسرح فعلى الرغم من أنه قدم مايقرب من 70 فيلمًا سينمائي إلا أنه أحب المسرح وظل معشوقه الأول، وآمن المهندس بضرورة تقديم رسالة مجتمعية من خلال أعماله؛ فقدم مشكلة الملاجئ من خلال مسرحية هالة حبيبتى التي أوضحت سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال في الملاجئ وقد كانت المسرحية كوميدية فأضحكت الأطفال ونبهت الكبار لما يحدث في الملاجئ من تجاوزات بحق الأطفال.

كما قدم مشكلات الأبناء في سك على بناتك لدرجه أنه كان يقدم مسرحية إنها حقاً عائله محترمة مع أمينة رزق وشويكار وهو مصاب بجلطه في القلب، وأكد له الأطباء أنه شفي منها من خلال عمله على المسرح.

أهم أفلام فؤاد المهندس

>أرض النفاق

>العريس يصل غدا

>اعترافات زوج

>الشموع السوداء

>هارب من الزواج

>اقتلني من فضلك

>جناب السفير

>إجازة بالعافية

>زوجة تارتار

>غرام في أغسطس

>الراجل ده حيجنني

>أخطر رجل في العالم

>عودة أخطر رجل في العالم.

>مدرسة المراهقين

>مطاردة غرامية

>المليونير المزيف

>شنبو في المصيدة

>العتبة جزاز

>أنت اللي قتلت بابايا

>ربع دستة أشرار

>معبودة الجماهير

>سفاح النساء

>زوج تحت الطلب

>البيه البواب

>عريس بنت الوزير

>جريمة الأربع

>وكان وكان وكان

>خمسة باب

>سفاح النساء

>فيفا زلاطا

>المسرحيات

>مسرحية سيدتي الجميلة.

>الدنيا ماشيه كدة.

>حواء الساعة 12.

>أنا وهو وهي.

>السكرتير الفني.

>أنا فين وإنت فين.

>حالة حب.

>أنا وهي وسموه.

>ياما كان في نفسي.

>ليه ليه (مسرحية سياسية ولم تلق نجاحا).

>سك على بناتك.

>إنها حقاً عائلة محترمة.

>هاله حبيبتى (مع دلال عبد العزيز والطفلة رانيا).

>روحية انخطفت.

>علشان خاطر عيونك (مع نجمة الاستعراض شريهان).

>مسلسلات تليفزيونية

>عيون (شيرين، يونس شلبي).

>أرض النفاق.

>العصافير.

>متاعب المهنة

>الدنيا لما تلف



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>وفاة فؤاد المهندس

توفي في ظهيرة يوم السبت 16 سبتمبر عام 2006 عن عمر يناهز 82 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة.