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إصابة 6 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالشيخ زويد

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إصابة 6 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالشيخ زويد إصابة 6 جنود فى هجوم إرهابى على كمين بالشيخ زويد

الجيش المصري – أرشيفية

مراسل “أونا”

أكد مصدر أمني بالشيخ زويد، أن عناصر مسلحة هاجمت أحد الأكمنة الأمنية جنوب مدينة الشيخ زويد، ووقعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم، ما أدى إلى إصابة 6 جنود من قوات الأمن.

والمصابون هم «مجند يحيي سعد محمد، 21 عامًا، أصيب بطلق ناري بالفخذ اليمنى، ومجند جرجس منير جرجس، 21 عامًا، أصيب بطلق ناري بالذراع اليسرى، ومجند أحمد أبو سريع عمر، 21 عامًا، أصيب بطلق ناري بالحوض، ومجند يوسف عبد الحميد يوسف، 21 عامًا، أصيب بطلق ناري بالفخذ اليسرى، ومجند محمد وليد أحمد، 21 عامًا، أصيب بطلق ناري بالذراع اليمنى، ومجند عماد صابر محمد، أصيب بطلق ناري بالترقوة»، وتم نقل المصابين إلى المستشفي العسكري بالعريش.

 

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