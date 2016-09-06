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عبقرى الرياضيات المصرى عمره 19 عامًا و يحصل علي الماجستير بفرنسا

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عبقرى الرياضيات المصرى عمره 19 عامًا و يحصل علي الماجستير بفرنسا عبقرى الرياضيات المصرى عمره 19 عامًا و يحصل علي الماجستير بفرنسا

عبقري الرياضيات عمر عثمان

كتبت – إنجي لطفي

استضاف الإعلامي إبراهيم حجازي، عبقري الرياضيات عمر عثمان، والذي يدرس حاليًا في جامعة “ديدرو باريس” الفرنسية ببرنامجه ” في دائرة الضوء ” علي قناة النهار اليوم.

وقال عثمان في حواره، إنه حصل علي شهادة الماجستير في فرنسا بالرياضيات بعد ثلاث سنوات من الدراسة، و إن الجامعة الفرنسية وافقت علي قبوله رغم عدم بلوغه سن القبول بالجامعة حيث كان سنه وقتها 16 عامًا،وأضاف أنه حصل علي الماجستير، وعمره 19 سنة، رغم أن سن القبول بالجامعة هو سن 19 عامًا.

وأوضح أن من ضمن المشاكل التي واجهته عند التحاقه بالجامعة الفرنسية، عدم وجود شهادة مصرية تثبت تفوقه، وعدم توفير سكن، وقال إن الجامعة وفرت له سكن بالجامعة تقديرًا له، وقال إن رئيس الجامعة ورئيس قسم الرياضيات عبروا عن فخرهم بدراسته وتفوقه في الجامعة.

وكشف عمر أنه تقدم للحصول علي الدكتوراه بتخصص الهندسة غير التبادلية بالرياضيات، وهو تخصص نادر في علم الرياضيات، وقال إن الدراسة بالدكتوراه قد تستغرف ثلاثة سنوات.

وأضاف عثمان أن نظام التعليم في ” سخيف ” لأن فيه صعوبات تمنع المتفوقين من دراسة ما يريدون، أو التفوق في أي علم، وقال إنه واجه صعوبات كثيرة بدليل أنه كان يدرس في المدرسة ثم يذهب بعدها إلي الجامعة الأمريكية للدراسة، لأن تحصيله الدراسي أكبر من السنة الدراسية التي يدرس بها، وأوضح أن طموحه أنه يستكمل دراسته ثم يعمل في أحد مراكز البحث العلمي المتخصصة في الرياضيات.

واستضاف الإعلامي إبراهيم حجازي في نفس الحلقة، والد عمر وهو عثمان السيد، ووالدته نجلاء حسن، الذين تحدثوا عن تفاصيل تفوق عمر منذ صغره، وحبه للرياضيات وتفوقه الدراسي .

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