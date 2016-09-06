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رسميا – بتروجيت يضم لاعبا من ' أكاديمية أجاي '

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رسميا – بتروجيت يضم لاعبا من ' أكاديمية أجاي ' رسميا – بتروجيت يضم لاعبا من ' أكاديمية أجاي '

أعلن نادي بتروجيت التعاقد مع فيكتوري أومودياجبي لاعب فريق ليونز 36 النيجيري لمدة 3 مواسم.

وقضى اللاعب النيجيري الشاب فترة اختبار مع نادي بتروجيت ظهر خلالها بشكل جيد.

ونال اللاعب إعجاب طلعت يوسف المدير الفني لفريق بتروجيت ليقرر التعاقد معه لتدعيم خط هجوم الفريق البترولي.

وظهر اللاعب بشكل جيد مع فريق ليونز 36 النيجيري الذي تخرج منه جونيور أجاي مهاجم الأهلي الحالي والصفاقسي التونسي السابق. (طالع التفاصيل)

تأتي هذه الصفقة لنادي بتروجيت بعد أيام من التعاقد مع ناصر ماهر لاعب الأهلي الشاب على سبيل الإعارة.

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