جوزيه: أبو تريكة لم يخرج من الأهلي والزمالك.. ولن أغير الكرة في مصر

أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أنه لن يستطيع تغيير الكرة في مصر لكنه سيكون مجرد أداة في محرك ضخم لتطوير الشباب.

مانويل جوزيه يزور مصر حاليا من أجل الإشراف على أكاديمية نجوم المستقبل.

وقال جوزيه في المؤتمر الصحفي "من هو أشهر لاعب في مصر.. أبو تريكة؟ لم يخرج من الأهلي أو الزمالك بل كان موجودا في الترسانة".

وأضاف "أتمنى أن أرى أبو تريكة جديد وأصغر".

وتابع "الاهتمام بقطاع الناشئين في البرتغال يجعلها تنتج العديد من النجوم، أيضا بوجبا عندما تم الاهتمام به أصبح الأغلى في العالم".

وأردف "لن أستطيع تغيير الكرة في مصر، يلقبونني بالساحر لكن لا أمتلك عصا سحرية فأنا مجرد أداة في محرك ضخم لمحاولة تطوير مجموعة شباب يمتلكون مواهب ممتازة".