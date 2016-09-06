مباشر - جنوب إفريقيا (1) - مصر (0).. الفراعنة يبحثون عن أداء أفضل في الشوط الثاني

في تجربة ودية استعدادا لمواجهة الكونجو يواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا ضمن كأس نيلسون مانديلا.

وتقام المباراة في مدينة جوهانسبرج.

ويلتقي منتخب مصر مع الكونجو في الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

منتخب مصر لعب قبل أيام أمام غينيا وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

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ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية للمباراة.

بداية الشوط الثاني من المباراة

ق45: حكم اللقاء يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

ق43: عرضية خطيرة من محمد صلاح ودفاع الأولاد أخرجها لركلة ركنية.

ق42: محاولة خطيرة لأحمد حسن كوكا بعد أن وصلته كرة بينية خطيرة من تريزيجيه ولكن كرة نجم براجا ترتطم بمدافع جنوب أفريقيا.

ق40: عرضية لمنتخب جنوب أفريقيا ولكن على جبر يبعد الكرة.

ق39: عرضية خطيرة للمنتخب المصرى ولكن حارس الأولاد يمسك بالكرة قبل أن تصل إلى أحمد حسن كوكا.

ق29: كرة بينية طولية لمحمد صلاح ولكن الدفاع يبعد الكرة.

ق26: إختراق من عمر جابر للجهة اليمني لفريق جنوب أفريقيا ولكن دفاع الأولاد يبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ق24: محاولة خطيرة لمنتخب جنوب أفريقيا ولكن دفاع المنتخب نجح فى إبعاد الكرة.

ق22: بينية مميزة من عبدالله السعيد لمحمد صلاح ولكن الأخير كان فى موقع تسلل.

ق21: عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب المصري ولكن أحمد الشناوي يخرج من مرماه ليمسك بالكرة بنجاح.

ق20: محاولات من لاعبي المنتخب المصرى لتعديل النتيجة.

الهدف الأول لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 7 من المباراة سجله اللاعب مفو ماكولا.

انطلاق المباراة