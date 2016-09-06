برنامج تأهيلي خاص لأجاي.. معلول يعود للأهلي ومروان يتدرب منفردا

بدأ النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي الجديد برنامجا تأهيليا وضعه له التونسي أنيس الشعلالي مدرب أحمال الفريق الجديد.

وانضم أجاي للأهلي رسميا لتدريبات الفريق يوم السبت الماضي بعد أنهى مهمته مع المنتخب النيجيري الأوليمبي في ريو دي جانيرو.

وقام الشعلالي بوضع برنامج خاص لأجاي لتنفيذه خلال معسكر الفريق بـ6 أكتوبر إذ انفرد اللاعب على هامش المران اليوم الثلاثاء من أجل تجهيزه.

على جانب آخر قام الثنائي أكرم توفيق وحجازي بأداء تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

يعاني أكرم توفيق من ثقل في العضلة الخلفية بينما تعرض حجازي لإصابة بمزق في الخلفية أيضا في مباراة الوداد بالمغرب.

فيما اكتفى مروان محسن مهاجم الفريق بالجري حول الملعب مع بعض التدريبات العلاجية تحت إشراف خالد محمود طبيب الأهلي للشفاء من آلام الحوض.

بينما شارك علي معلول في مران الأهلي بعد عودته من تونس عقب المشاركة في انتصار نسور قرطاج على ليبيريا والتأهل لكأس أمم إفريقيا 2017.