رسميا – بتروجيت يتعاقد مع لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر

تعاقد نادي بتروجيت مع محمد خليفة لاعب وسط الزمالك في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما عقدا مع النادي البترولي لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان خليفة تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ أكثر من عام ونجح في الاستمرار مع الفريق وفاز معه ببطولة الدوري مرة وكأس مصر مرتين.

يأتي تعاقد بتروجيت مع محمد خليفة بعد ساعات من التعاقد مع فيكتوري أومودياجبي لاعب فريق ليونز 36 النيجيري. (طالع التفاصيل)

ويواصل بتروجيت بقيادة المدير الفني طلعت يوسف تدعيم صفوف الفريق استعدادا للدوري المصري الموسم المقبل الذي ينطلق بعد أيام.