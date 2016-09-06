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أسماء مصطفى: مشاركة مصر في قمة العشرين ليست هامشية.. ولها أثر إيجابي

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أسماء مصطفى: مشاركة مصر في قمة العشرين ليست هامشية.. ولها أثر إيجابي أسماء مصطفى: مشاركة مصر في قمة العشرين ليست هامشية.. ولها أثر إيجابي

الإعلامية أسماء مصطفى_أرشيفية

أبرزت الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج “نهار جديد” عبر فضائية “النهار”، أهمية مشاركة في “قمة مجموعة دول العشرين” بالصين والتي تم تنظيمها بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء أكبر دول العالم بالأخص على المستوى الاقتصادي، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في تلك الفاعليات تمثل أهمية كبيرة وعائد مهم على جميع الأصعدة.

وأثارت مصطفى بعض المحاور المتعلقة بالمشاركة والتي تدور حولها أهمية المشاركة المصرية، مشيرة إلى أن الزيارة المصرية إلى القارة الأسيوية بدأت من الهند والصين باعتبارهما مدخل القارة حيث أنهما من أكبر الدول والقةوي الباقتصادية على مستوى العالم.

وأوضحت الاعلامية أن مصر شاركت في إعداد التقرير النهائي الذي أثمرت عنه الاجتماعات والمشاورات بين الرؤساء خلال القمة، مما يدل على أن مشاركة مصر لم تكن بمثابة مشاركة ثانوية هامشية بل كان لها دور كبيرومثمر.

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