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استئناف رحلات «البالون الطائر» بالأقصر

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استئناف رحلات «البالون الطائر» بالأقصر استئناف رحلات «البالون الطائر» بالأقصر

رحلة البالون بالأقصر

 

صرح المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، أنه تقرر استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر، اعتبارًا من يوم الإثنين، بعد تحسن الأحوال الجوية وملائمتها مع الظروف المناخية لطيران البالون.

وكان شريف فتحي وزير الطيران المدني، قرر إيقاف جميع رحلات البالون ، نظرًا لتكاثر الرياح بمنطقة طيران البالون بمحافظة الأقصر، لحين استقرار الاحوال الجوية.

وقامت سلطة الطيران المدني والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقييم الموقف لاستئناف الحركة فور استقرار الأحوال الجوية، لكي تتناسب مع الظروف المناخية الملائمة لطيران البالون.

 

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