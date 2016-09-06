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«العليا للانتخابات» تعلن فوز حسين جاد بعضوية مجلس النواب عن حدائق القبة

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«العليا للانتخابات» تعلن فوز حسين جاد بعضوية مجلس النواب عن حدائق القبة «العليا للانتخابات» تعلن فوز حسين جاد بعضوية مجلس النواب عن حدائق القبة

أرشيفية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن فوز حسين جاد بعضوية مجلس النواب عن المقعد الشاغر فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لدائرة حدائق القبة، وذلك بعد حصوله على إجمالى عدد أصوات 11 ألف و880 صوتا، فى مقابل حصول المرشح المنافس امامه على حشمت فهمى على 7916 صوتا.

وقال المستشار سرى الجمل رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أنه إعمالا لحكم المادة 23 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، أصدرت اللجنة العليا قرارها رقم 56 لسنة 2016 بفوز المر شح حسين السيد جاد بعضوية مجلس النواب عن المقعد الشاغر بحدائق القبة واستكمال مدة العضوية فى المقعد.

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