الإسماعيلي : يقترب محسن عبد المسيح من منصب مدير الكرة للدراويش

نورهان فايد

اقترب محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، من تولى منصب مدير الكرة بالجهاز الفنى للدراويش، باعتباره أحد أبناء الجيل الذهبى للدراويش وصاحب شخصية قيادية تؤهله لتولى المنصب والسيطرة على زمام الأمور داخل صفوف الفريق الأصفر، بخلاف خبراته الكبيرة فى العمل الإدارى وبصمته الواضحة مع الدراويش.

وكان "سيحة" قد اعتذر عن تولى منصب رئيس قطاع الناشئين بالإسماعيلى بسبب حاجة المنصب للتفرغ التام من أجل تطوير القطاع، بما يتناسب مع طموحات مجلس الإدارة الجديد وجماهير الإسماعيلية التى تولى ثقة كبيرة فى المجلس الجديد فى تحقيق طفرة فى صفوف الدراويش وإعادته للمنافسة على كل الألقاب، وكذلك لمنصات التتويج الغائب عنها منذ فترة طويلة.

وعلم "اليوم السابع" أن "سيحة" لا يمانع فى تولى منصب مدير الكرة لأنه لا يحتاج التفرغ الكامل بعكس رئيس قطاع الناشئين، وهو ما يساعده على أداء المهمة بدون تعارض مع ظروفه الخاصة التى تمنع تواجده المستمر بالإسماعيلية، بسبب عدم إقامته بشكل أساسى فى الإسماعيلية وتواجده أغلب الوقت بالقاهرة.

شبكةعيونالإخبارية

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