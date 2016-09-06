صراع الصفقات – تقرير: أرسنال ومانشستر يونايتد مهتمان بيايا توريه

(إفي): كشف ديميتري سيلوك وكيل الإيفواري يايا توريه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن أرسنال ومانشستر يونايتد أبديا اهتماما بالحصول على خدمات موكله.

ولم يدخل توريه (33 عاما) في خطط الإسباني جوسيب جوارديولا منذ قدومه لتدريب مانشستر سيتي الذي لم يدرجه في قائمة الفريق لدوري الأبطال.

وأشار سيلوك إلى أنه على الرغم من اهتمام مان يونايتد وأرسنال بضم اللاعب الإيفواري إلا أن هذا الأمر سيكون "مستحيلا".

وأوضح الوكيل أن هناك عروضا ووصلت للاعبه أيضا من الصين وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وكان سيلوك أعلن أمس الاثنين أن اللاعب سيكمل ما تبقى من عقده مع مان سيتي، والذي يتقاضي بموجبه راتب يقرب من 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ولكنه سيوقع في يناير عقد مبدئي مع ناد أوروبي.