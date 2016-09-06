محلل ليبي: الغرب لا يرغب في استعادة الجيش لوحدته وقوته

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، إن الصراع الأصلي فى ليبيا يدور حول شرعية السلاح، موضحًا أن الجماعات المسلحة فى غرب البلاد تضغط علي “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق من أجل شرعنة أوضاعها وتسليحها.

وأضاف عقيل، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية مع الإعلامي محمد عبدالله، أن الفريق خليفة حفتر في شرق ليبيا يطالب “مجلس النواب” بالضغط علي الفرقاء لتأييد للجيش الذي يقوده، بإعتباره جيش موحد لكافة الليبيين، لافتًا أن البرلمان يقع في نطاق المنطقة التي يسيطر عليها “حفتر” ولا يستطيع الخروج عن هذه الإرادة.

وأوضح العقيل أن البرلمان لديه قناعة أن الجيش استطاع انقاذ مدينة “بنغازي” من الجماعات الإرهابية ويجب على الجميع أن يتفق عليه وتأييده من أجل استقرار البلاد، مؤكدًا أن الغرب لا يريد لهذا الجيش أن يعود كقوة موحدة لحماية الدولة.

وأشار العقيل إلى أن كافة الأطراف فشلت في الاتفاق حول كيفية استعادةالجيش الليبي لقدراته ومنحة القدرة على السيطرة على كافة الأرجاء دون أي تشويه من الميلشيات المسلحة.