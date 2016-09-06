سفير اليابان بالقاهرة: نشارك مصر لإنهاء مشروع المتحف الكبير

أعلن تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة، وجود تعاون كبيرا مع مصر الفترة المقبلة، مؤكدًا أنَّ بلاده تبذل جهودًا مع القاهرة بلاده للانتهاء من مشروع المتحف الكبير.

وقال كاجوا في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الثلاثاء، إنَّ بلاده تشارك في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو الأنفاق بالقاهرة، مؤكدًا سرعة إنشائه فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة الذى تم تنظيمه، الثلاثاء، أنَّ هناك محطات غاز سيتم إنشائها فى أكثر من مكان، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مشروعات الطاقة الشمسية.

وأكد أن بلاده تركز أيضًا على تعليم وتدريب الشباب والمرأة، من خلال إنشاء مدارس للتعليم على الطريقة اليابانية، مؤكدا وجود تنسيق وتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى مصر لتطبيق التجربة.

وأكد أن الجامعة المصرية-اليابانية فى مدينة برج العرب بالاسكندرية سوف تستقبل 500 طالب فى كلية الهندسة كمنحة يابانية.

ومن جهة أخرى، أكد كاجاوا وجود تعاون سياسى بين البلدين، مشيرا إلى جلسة المباحثات الى أجراها الرئيس السيسى مع رئيس مجلس الوزراء اليابانى “شينزو آبى” على هامش مشاركتهما فى قمة مجموعة العشرين فى بكين.

وأعلن عن زيارة وزير الدولة للشئون الخارجية اليابانى الاسبوع المقبل إلى مصر، وقال أنه عضو فى البرلمان اليابانى، وقام بزيارة سابقة إلى مصر، كما قام بزيارة فلسطين وإسرائيل وإيران وعدة دول فى منطقة الشرق الأوسط.

> وقال إن الهدف من الزيارة، مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية بالشرق الأوسط.