"بسيون التعليمية" تنظم مؤتمر الحوار المجتمعى الخاص بالدروس الخصوصية

نظمت إدارة بسيون التعليمية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر السنوى الأول حول الحوار المجتمعى الخاص بمحاربة الدروس الخصوصية، ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم العملية التعليمية برعاية فريدة مجاهد وكيل وزارة التعليم بالغربية.

وتناول المؤتمر دور المجتمع المدنى فى دعم العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية، وتناول سعيد الشاذلى رئيس الاتحاد الإقليمى فى كلمته خلال المؤتمر كيفية استعادة عوامل جذب المدرسة للطلاب وآليات دعم وتطوير العملية التعليمية كالتنمية المهنية والجودة والتخطيط والتكنولوجيا.

وأكدت سهام رزق مديرة إدارة بسيون التعليمية بأن الوزير فى اجتماعه بقيادات التعليم على مستوى المحافظات على تفعيل الضبطية القضائية لمحاربة الدروس الخصوصية وأبدت استعدادها تفعيل الضبطية القضائية من اليوم وأنها لن تتهاون على تطبيق الضبطية القضائية وتنفيذ القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2016 والخاص بتفعيل المجموعات الدراسية والدور الهام للمشاركة المجتمعية فى دعم ونجاح المجموعات الدراسية.