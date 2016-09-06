لجنة تنمية سيناء برئاسة محلب تناقش "مياه الشرب" وتقر حزمة مشروعات

ناقشت لجنة تنمية سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة فى اجتماعها، اليوم موقف مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، وأقرت عددا من المشروعات الخدمية الجديدة. وعقدت اللجنة بكامل أعضائها وبحضور وزير الأسكان وممثل وزارة التعاون الدولى .

وقال اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء، وعضو اللجنة، فى بيان صحفى له مساء اليوم، إن اللقاء ناقش موقف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة شمال سيناء وتقرر قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة تفصيلية عن موقف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة شمال سيناء، وعرض مقترح حزمة محدودة من المشروعات للنهوض بهذا القطاع وتعرض خلال اجتماع اللجنة المقرر يوم الثلاثاء القادم 20/9/2016، وتشغيل محطتى تصفية مياه البحر غرب مدينة العريش بطاقة 10000 متر مكعب يوميا، بحد أقصى يوم 15 / 11 / 2016.

كما ناقش الاجتماع إنشاء وتجهيز وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بمدينة الشيخ زويد بطاقة 5000 متر مكعب يوميا بحد أقصى أبريل 2017، إنشاء وتجهيز وتشغيل محطة تحلية مياه البحر شرق مدينة العريش بطاقة 10000 متر مكعب يوميا بحد أقصى ديسمبر 2017.

وأقرت اللجنة فى اجتماعها حزمة من الإجراءات لتيسير الأمور المعيشية على أبناء سيناء فى ما يخص "معابر، معديات، كمائن، سلع غذائية، اعتداد بملكية المواطنين لمنازلهم، النظر فى موقف المبانى المنشأة على جانبى الطريق الساحلى، النظر بشأن عودة محكمة شمال سيناء لمقرها بمدينة العريش، تأمين وصول المياه للتجمعات السكنية بوسط سيناء".

ووافقت اللجنة بشكل مبدئى على مشروع سوق الجملة، ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة العريش، وقررت اللجنة عقد اجتماعها التالى يوم الثلاثاء 20/9/2016 بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة، والإسكان، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.