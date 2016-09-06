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وكيل "تعليم الغربية" تناقش استعداداً للعام الدراسى الجديد

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وكيل "تعليم الغربية" تناقش استعداداً للعام الدراسى الجديد وكيل "تعليم الغربية" تناقش استعداداً للعام الدراسى الجديد

>الغربية - مصطفى عادل

عقدت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً مع كل من وكيل المديرية ومديرى عموم المديرية، ومديرى عموم الإدارات التعليمية العشر، والتوجيه العام للمواد الثقافية، ومديرى التنسيق بالإدارات، ومديرى المدارس للتعليم العام والفني، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة استقبالاً للعام الدراسى الجديد 2016 / 2017.

وأكدت وكيل الوزارة فى بيان اليوم، على موقف الصيانة البسيطة والشاملة، وضرورة تكثيف المتابعة فى هذه المرحلة استعداداً لاستقبال الطلاب، كما أكدت موقف الكتب المدرسية، وضرورة توريد الكتب من مخازن الإدارات فور وصولها إلى جميع المدارس، منعاً للتكدس داخل المخازن، ولوصول الكتاب المدرسى ليد الطالب فورا.

وطالبت جميع الحضور بضرورة تفعيل الكتاب الدورى رقم 53 لسنة 2016 والخاص بالمجموعات الدراسية والدعم الكامل لإنجاح مبادرة الوزارة "محافظة بلا دروس خصوصية" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت إلى تفعيل الكتاب الدورى 41 لسنة 2016 الخاص بالمصروفات الدراسية، والكتاب الدورى 34 والخاص بالأنشطة التربوية.


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