وداعًا لجراحات الركبة.. حقنة بروتين من دم المريض تعالج هشاشة العظام

نجح فريق من العلماء فى ابتكار حقنة واحدة من البروتين يتم استخراجها من دم المريض نفسه لتحل محل الحاجة لعملية جراحية فى الركبة لمرضى هشاشة العظام.

وأوضح العلماء عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الإجراء الجديد يعتمد على سحب الدم من ذراع المريض، وفصله فى جهاز طرد مركزى، وبعد ذلك يتم حقن جزء من السائل فى الركبة لعلاج التهاب المفاصل.

النظرية وراء الإجراء الجديد هو أن الالتهابات الناجمة عن التهاب المفاصل يمكن مكافحتها عن طريق حقن بروتينات صحية مباشرة فى المفصل.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، تعتبر هشاشة العظام النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل، وتؤثر على الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وما فوق، وتسبب تدهور فى الغضروف والنسيج الضام فى المفصل وتسبب الألم والتصلب والالتهاب.

وأظهرت الدراسة الجديدة التى أشرف عليها علماء من إيطاليا والنمسا وبلجيكا والنرويج، أنه يتم أخذ 55 مل من الدم من وريد ذراع المريض، ويخلط مع مضادات التجلط ويتم وضعها على جهاز الفصل على سرعة عالية لمدة 15 دقيقة، ما تسبب فصل الدم إلى ثلاث طبقات بلازما الدم الأصفر، وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية الغنية البلازما.

وأوضح العلماء أنه يتم استخراج البلازما الغنية بالصفائح الدموية وفصلها مرة أخرى لدقائق إضافية لاستخراج 3 مل من البروتين الذى يتم حقنه فى الركبة.

وقال الدكتور "فيكاس فيدى"، استشارى جراحة العظام والمتخصص فى جراحة الورك والركبة، بلندن وهو المستشار الأول لتنفيذ هذا الإجراء فى بريطانيا، أنه قد عالج خمسة مرضى منذ مايو، حتى الآن وتحسنت حالة جميع المرضى، ولكن سيتم رصد التقدم المحرز للسنوات الثلاث المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" تتكلف كل حقنة 1800 دولار وهذا الإجراء هو متاح فقط لدى الدكتور “Vedi” فى الوقت الحاضر.