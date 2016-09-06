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مدير مركز دراسات : بوتين يرغب في تقديم نتنياهو لتنازلات خلال لقائه بأبو مازن

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مدير مركز دراسات : بوتين يرغب في تقديم نتنياهو لتنازلات خلال لقائه بأبو مازن مدير مركز دراسات : بوتين يرغب في تقديم نتنياهو لتنازلات خلال لقائه بأبو مازن

بوتين ونتنياهو وعباس

قال مدير مركز مسارات للأبحاث السياسية هاني المصري، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب تأجيل اللقاء المزمع عقده مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن لعدة أسباب، أولها أنه لايريد أن يغضب أوروبا وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن عقد لقاء قمة في موسكو بمعزل عن دور أمريكي وأوروبي يمكن أن يسبب بعض الامتعاض للحلفاء الطبيعيين لإسرائيل، وثانيا لا يريد أن يسبب أي أزمة بالرئيس الروسي بوتين الذي تربطه معه علاقات جيدة.

وأضاف المصري خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن بوتين يرغب في أن يتقدم رئيس الإسرائيلية بأية تنازلات للرئيس الفلسطيني حفظاً لماء وجهه الأخير أمام شعبه، لأن لقاء بدون أي شيء سيكون نتائجه سيئة جدا على أبو مازن.

ولفت المصري إلى أن نتنياهو يريد تخفيض سقف المطالب الفلسطينية، مشيرا إلى أن نتنياهو نجح في كسر الموقف الفلسطيني الرافض لعقد لقاءات قمة بدون ضمان نتائج أو التزام إسرائيلي من خلال إطلاق سراح المعتقلين، أو وقف الاستيطان.

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